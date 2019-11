Tra il popolo di Salvini in Emilia-Romagna: selfie e (generica) voglia di cambiamento – Video

In mezzo alle voci accorse al PalaDozza, per l’apertura della campagna elettorale leghista a una delle ultime regioni guidate dal centrosinistra

Ci sono i “delusi dalla sinistra” ma c’è soprattutto chi vota da sempre centrodestra. E anche se è un giorno lavorativo sugli spalti del PalaDozza non sono arrivati solo pensionati e studenti: il segretario della Lega Salvini ha abbandonato le piazze e ha scelto quello che oggi è il tempio di Virtus e Fortitudo Bologna.

I sostenitori leghisti sono arrivati per lui. La candidata del centrodestra per le elezioni regionali in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni, resta sempre un passo indietro. Sui gradoni del palazzetto dello sport si mischiano istanze locali (viabilità, sanità e sicurezza) a richieste nazionali come la fine del governo Conte 2. Alla fine della serata scatta il selfie-ricompensa per chi è arrivato fin qui.

Foto Ansa

