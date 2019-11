Minacce con proiettile per Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter sotto vigilanza

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha ricevuto una busta anonima con un serie di minacce e un proiettile. Secondo il Corriere della sera, per il tecnico interista è stata disposta la vigilanza di polizia e carabinieri, che pattuglieranno con più frequenza la zona del palazzo in cui vive a Milano e la sede dell’Inter.

Conte ha presentato denuncia contro ignoti ed è stata quindi aperta l’indagine che, in via precauzionale, ha fatto disporre quello che per il momento è il livello più basso di tutela.

Gli inquirenti valutano ora ogni ipotesi possibile, ma da quel che sarebbe emerso finora, riportato dal Corriere, nel testo delle minacce non ci sarebbero riferimenti che farebbero pensare ad ambienti criminali di spessore o alle frange più estreme del tifo interista.

Leggi anche: