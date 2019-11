«Istiga all’odio razziale». Chef Rubio denunciato per un tweet contro Israele

Brutto periodo per Chef Rubio. Il noto cuoco, dopo aver troncato i rapporti con il canale Discovery Channel e aver trovato la porta chiusa in Rai per la partecipazione al programma Ragazzi contro, è stato denunciato per istigazione all’odio razziale e per diffamazione da Ilan Brauner, medico legale e membro della comunità ebraica di Treviso.

I fatti risalgono all’ottobre scorso quando Chef Rubio, nome d’arte di Gabriele Rubini, ha definito «abominevoli» il popolo e lo Stato di Israele. Secondo il medico trevigiano il tweet di Chef Rubio istigherebbe alla violenza e alimenterebbe l’odio nei confronti del popolo ebraico, secondo quanto riferito al Corriere del Veneto.

Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare. Esseri abominevoli🇮🇱! #freepalestine🇵🇸 https://t.co/2xYrNcBZ0R pic.twitter.com/PaGZTCoxLk — Chef Rubio (@rubio_chef) October 20, 2019

Lo scontro con Matteo Salvini

L’uscita di Rubio non era passata inosservata al leader della Lega Matteo Salvini, che aveva risposto: «È ufficiale: bisogna riaprire i manicomi!». Rubini aveva a sua volta risposto all’ex ministro dell’Interno.

Solo i vigliacchi senza palle come te possono scrivere impunemente con così tanta insensibilità di carcere, detenuti, manicomi e malattie mentali. Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere. No @matteosalvinimi, non sarà dalla D’urso. Spregevole🇮🇹 pic.twitter.com/iPF9zvH5JN — Chef Rubio (@rubio_chef) October 21, 2019

«Solo i vigliacchi senza palle come te possono scrivere impunemente con così tanta insensibilità di carcere, detenuti, manicomi e malattie mentali. Prima o poi ci incontreremo faccia a facca e ti farò vergognare d’esistere. No Matteo Salvini, non sarà dalla D’Urso. Spregevole», scriveva Chef Rubio.

Leggi anche: