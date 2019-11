Anche Sesto San Giovanni, nel Milanese – città medaglia d’oro al valore militare per il sacrificio durante la Liberazione – si è aggiunta alla lista delle città che hanno detto no al conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.

La proposta, avanzata dal consigliere del M5s Vincenzo di Cristo e condivisa dal Partito Democratico, è stata però bocciata dalla maggioranza in consiglio comunale. Tra i voti contrari anche quello del sindaco Roberto Di Stefano.

Ma nella notte, il sito personale del sindaco Roberto Di Stefano, eletto in quota Forza Italia, è stato hackerato. Sull’homepage campeggia la foto della senatrice a vita, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah. Non vi sono, al momento, tracce di rivendicazione.

L’homepage hackerata del sito del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano

Di Stefano: «La cittadinanza onoraria a Segre è una proposta strumentale e provocatoria»

Il sindaco di Sesto, dopo la bocciatura della proposta della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre, aveva dichiarato: «Liliana Segre non ha a che fare con la storia della nostra città e darle la cittadinanza sarebbe svilente per lei perché è una strumentalizzazione politica».

Di Stefano aveva poi bollato la proposta come «strumentale». «Alla senatrice Segre va la nostra solidarietà per gli insulti ricevuti sul web, ma è inconcepibile che sia usata dall’opposizione per strumentalizzazioni politiche», spiegava Di Stefano.

«Una proposta di questo genere – ha proseguito – non può essere lanciata sul tavolo di discussione per motivi politico-emozionali, come provocazione, sminuendo il ruolo di Liliana Segre e svilendo il concetto di cittadinanza onoraria».

