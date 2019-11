Elezioni regionali, Di Maio difende Rousseau: «Se siamo stati eletti è grazie agli iscritti»

Il voto su Rousseau ha ribaltato la linea del movimento e del suo capo politico, Luigi di Maio, che per mantenere l’alleanza al governo avrebbe preferito non doversi scontrare alle regionali proprio con il Pd.

E invece la base del Movimento ha chiesto ai pentastellati di scendere in campo. Una scelta che Di Maio ha voluto difendere: «Senza gli attivisti che votano e chi lavora sul territorio noi non saremo a Roma, nell’Europarlamento e nei Consigli regionali», ha detto il capo politico del M5s da Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Credits Video /Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev – agenziavista.it

«Col voto di ieri il M5s ci ha detto a Roma c’è il governo, ma sul territorio c’è il movimento: e non possiamo asservire il M5s alle logiche del governo», ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a Castelvetrano.

«Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni. Io vedo tanta paura legata agli effetti sul governo: ma se siamo il M5s – continua Di Maio -dobbiamo ricordare a tutti i cittadini che le elezioni regionali in Emilia Romagna non sono un voto di fiducia sul governo: nessun partito deve farsi pendere da questa teoria, perché è sbagliata».

Durante l’incontro con la stampa nel suo tour siciliano Di Maio è tornato anche sul tema del Maltempo: «Qualcuno mi ha criticato: sei ministro degli Esteri e vai in Sicilia? Sì, sono qui perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava aiutare la Sicilia colpita dal maltempo. Sono venuto a chiedere scusa a nome dello Stato a molti sindaci: in questo territorio ci sono stati anche morti per maltempo».

