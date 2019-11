Fazio ospita Carola Rackete, ma l’invito indigna i social: «Una criminale in tv»

Non solo gli insulti al momento dell’arresto. Adesso arrivano anche le critiche a Fabio Fazio per l’intervista alla capitana che andrà in onda domenica su Rai 2

«Abbiamo il piacere e l’onore di annunciare la presenza di Carola Rackete a Che tempo che fa». Domenica, infatti, andrà in onda su Rai 2, alle 21, un’intervista esclusiva alla capitana della Sea Watch che – per portare in salvo 42 migranti da 17 giorni in mare – ha sfidato l’alt delle autorità italiane, forzando il blocco navale imposto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini.

I commenti sui social

Ma l’invito sembra non aver convinto agli utenti sui social. Come prevedibile, dopo l’annuncio del conduttore Rai, sono arrivate decine di critiche. «Siete due parassiti. Lei è una trafficante di esseri umani e per Fazio è irrilevante che la criminale abbia quasi ucciso degli agenti della Guardia di finanza», «Mi sono stancato di pagare il canone Rai per pagare gli scafisti in tv» e ancora «Mi auguro che si blocchi la presenza di una criminale», si legge ancora su Twitter.

2 fottuti parassiti.

Uno degli abbonati che pagano il canone

L'altra, la trafficante di esseri umani, dei poveracci che si avventurano nel Mediterraneo.

Aggiungiamo che per FazioSO è irrilevante che la CRIMINALE abbia quasi ucciso degli Agenti della GdF#Infami — Ethan A. Ricci 🇮🇹🇺🇸 + Friend of 🇮🇱 (@ethanaricci) November 22, 2019

Per #Fazio è un piacere e un onore invitare #CarolaRackete in una trasmissione della #Rai.A noi invece rimane il dovere di pagare il #canone per sentirci dire quanto è bello speronare le motovedette della @GDF per aiutare gli scafisti nel loro sporco lavoro. @FratellidItaIia pic.twitter.com/59sDyoPLJM — carettamc (@carettamc11) November 22, 2019

A rincarare la dose ci pensa, anche, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: «Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui tre presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motovedetta della Gdf. Risultato? Carola Rackete ospite d’onore in Rai da Fazio. Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?!».

Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui 3 presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motovedetta della @GDF. Risultato? #CarolaRackete ospite d'onore in Rai da #Fazio. Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?! pic.twitter.com/TPMrPv5Miv — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) November 23, 2019

Carola Rackete vittima di insulti

Carola Rackete è già finita nel mirino degli odiatori. Durante l’arresto a Lampedusa, come documentato da Open, in decine le hanno urlato contro: «Spero che ti violentino questi ne**i», «Zingara, venduta, tossica, vattene in galera, drogata. Vai dalla Merkel, vergogna. Le manette!». Tutte frasi riprese da un video pubblicato su Facebook dalla Lega di Lampedusa.

Sea Watch, l’autore degli insulti a Rackete: «Ero ubriaco, le chiedo scusa» – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Leggi anche: