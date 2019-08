Il capitano della Sea Watch diventa “Santa Carola protettrice dei rifugiati”: in braccio un bimbo nero

A Taormina arriva “Santa Carola”, un murale che ha come protagonista la capitana della Sea Watch Carola Rackete, sulla quale sono piovute critiche e insulti.

La capitana ha scelto di forzare il divieto imposto dalla Guardia di Finanza per poter consentire ai 42 migranti soccorsi in mare di sbarcare al porto di Lampedusa, dopo più di due settimane di navigazione.

A metterlo in scena è lo street artist TVBOY che stavolta ha scelto Taormina per le sue opere. Oltre a Carola, raffigurata con una cassetta di primo soccorso “First Aid” e con in braccio un bimbo nero, ci sono anche i murales col cantante Mahmood e il Maestro Andrea Camilleri, recentemente scomparso.

