Sea Watch, iniziato l’interrogatorio di Carola Rackete

I pm di Agrigento stanno interrogando, in questi minuti, Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch 3 indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra.

In Aula con Rackete i suoi avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, mentre ad aspettarla fuori anche la portavoce della Sea Watch, Giorgia Linardi, insieme ad altri membri della Ong tedesca.

A condurre l’interrogatorio il procuratore aggiunto Salvatore Vella. La capitana è arrivata nel tribunale di Agrigento questa mattina, 18 luglio, verso le 9.45.

Rackete è andata dritta in Aula, senza fermarsi a parlare con i cronisti, ma dallo staff della Ong tedesca fanno sapere che potrebbe rilasciare dichiarazioni alla fine dell’interrogatorio.

Intanto davanti al tribunale di Agrigento è in corso un sit-in di solidarietà a Carola Rackete. «Salvare vite in mare non è reato», è scritto su uno degli striscioni esposti davanti alla porta d’ingresso del Palazzo di Giustizia. «Benvenuta, Carola!», ha gridato invece una donna davanti al Tribunale al momento dell’arrivo della capitana.

Rackete è indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra dopo aver, lo scorso giugno, forzato il blocco imposto dal decreto di sicurezza bis, entrando nel porto di Lampedusa. Il 2 luglio scorso il gip Alessandra Vella non aveva convalidato l’arresto di Rackete.

Per il giudice delle indagini preliminari, Carola non avrebbe compiuto alcun reato di resistenza a nave da guerra in quanto la motovedetta della Finanza speronata dall’imbarcazione della ong non è da considerarsi «una nave da guerra».

