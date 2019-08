«Life is Carola»: spunta un nuovo murales a Lampedusa. È opera di TvBoy

Proprio ieri, 29 giugno, lo street artist italiano si era cimentato in un blitz a Milano in occasione della fine del Pride Month, il mese dedicato alle battaglie della comunità Lgbtq+.

Nei manifesti attaccati ai muri di piazza Oberdan, due baci. Uno saffico, tra le protagoniste dei tabloid inglesi, Kate Middleton e Meghan Markle. L’altro un bacio appassionato tra il presidente Usa Donald Trump e il leader della Cina Xi Jinping.

Ora TvBoy, alias Salvatore Benintende, torna a colpire in occasione della vicenda Sea Watch: ha postato la foto di un nuovo murales, su Instagram, che lui geolocalizza a Lampedusa. Protagonista dell’opera è la comandante della nave: Carola Rackete, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato naufragio e resistenza o violenza a una nave da guerra.

L’opera raffigura la ragazza appena trentunenne con indosso le manette recise e la scritta «Life is free, life is Carola». Il disegno è poi seguito dalla didascalia: «Life is more important than any political game».

