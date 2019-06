Migranti, localizzato barcone con 40 a bordo, Open Arms lo scorta verso Lampedusa

La nave dell’Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno proveniente dalla Libia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte «con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento». È quanto fa sapere la stessa Ong in un tweet.

«Li abbiamo assistiti – si legge ancora su Twitter – e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono scortati verso l’isola di Lampedusa».

Localizada barca de madera procedente #Libia con 40 personas, 4 bebés y 3 embarazadas, con alto nivel de deshidratación tras 3 días de travesía. Les hemos atendido y activado a administraciones pertinentes para q se hicieran cargo.Ahora les escoltan hasta #Lampedusa pic.twitter.com/LDMHLIB1h9 — Open Arms (@openarms_fund) 30 giugno 2019

L’Ong Alarm Phone : «Serve porto sicuro»

L’Ong Alarm Phone chiede «un porto sicuro in Europa» per il barcone localizzato dalla nave dell’Ong spagnola Open Arms con 40 persone a bordo a largo della costa libica. «Ora hanno bisogno di essere portati in un porto sicuro in Europa!», scrive Alarm Phone in un tweet. L’imbarcazione viene ora scortata verso l’isola di Lampedusa.