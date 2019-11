Rinviata Lecce-Cagliari per maltempo, i tifosi salentini aprono le loro case ai sardi in trasferta

Ci sono voluti tre sopralluoghi all’arbitro Mariani per posticipare la partita di calcio della serie A tra Lecce e Cagliari. Domenica 24 ottobre, in una giornata di pioggia battente, il direttore di gara ha deciso di non giocare il posticipo della tredicesima giornata di campionato. E per i cento tifosi del Cagliari arrivati in Puglia non ci sarebbe stato niente da fare. Se non tornare a casa o rifugiarsi in qualche albergo.

Da Lecce una bella notizia di calcio e sport.I tifosi del Lecce, dopo l'annuncio del rinvio della partita (domani, ore… Gepostet von CCN – Cagliari Calcio News am Sonntag, 24. November 2019

Ma, «i tifosi del Lecce, dopo l’annuncio del rinvio della partita, che verrà recuperata oggi alle 15, sono andati nel settore dei nostri tifosi per offrire loro ospitalità per la nottata di oggi. Complimenti. A comunicarlo è stato il presidente del Lecce. Oggi ha vinto l’umanità!», è quanto si legge sulla pagina Fb di Ccn-Cagliari calcio news.

Una gesto di ospitalità e una festa per lo sport, e soprattutto per il calcio dopo il continuo susseguirsi di offese, insulti razzisti e discriminazioni negli stadi.

