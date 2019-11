Wanda, la Sardina più anziana d’Italia: «Non sono una nonna ma una ragazza d’antan»

L’età non frena il suo entusiasmo: arriva da Napoli la sardina di 85 anni che ha conquistato i social con le sue foto

Lei si chiama Wanda Pane, è napoletana, ha 85 anni ed è una “sardina”, il movimento nato spontaneamente a Bologna, che sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia. Guai a chiamarla nonna: lei è una sociologa appassionata di social.

La foto che ha fatto il giro dei social è senza dubbio quella della donna, di fronte alla sua libreria, con addosso la coperta da sardina «regalatami due anni fa da una cara amica, l’ho visto anche in vendita al Vomero», e gli hashtag #sardina #senior #Napolinonsilega #originalneapolitansardina.

Complimenti e insulti sui social

Tantissimi i messaggi di affetto per Wanda, classe 1934: «Che spettacolo! Questo vuol dire essere umani» «Adottami come nipote», «È bellissimo sapere che esistono persone come lei, che riescono a mixare la propria esperienza al cambiamento e all’innovazione, così si diventa eccezionali!» si legge.

A chi si permette di chiamarla «adorabile nonnina», lei replica: «Non sono una nonna, sono una ragazza d’antan»

Ma c’è anche chi la insulta: «Ma perché non si spara?».

