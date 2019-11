Facebook e Instagram down in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America

Facebook e Instagram vanno a singhiozzo. Non un vero e proprio down come negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in Italia i due social di Mark Zuckerberg stanno dando alcuni problemi ai loro utenti.

Il picco delle segnalazioni, come indicato dal sito downdetector, è iniziato intorno alle 15.00 di oggi.

Tra i disagi riscontrati da alcuni utenti di Instagram figurano l’impossibilità di fare login con le proprie credenziali e l’impossibilità di visualizzare storie o le foto caricate sui social.

Su Facebook, invece, gli utenti stanno riscontrando problemi nell’accettare richieste d’amicizia, visualizzano notifiche che non esistono e hanno problemi a caricare fotografie. Al momento, l’azienda non ha fornito alcuna nota.

