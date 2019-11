Migranti, Alarm Phone: «In 70 stanno rischiando la vita in acque maltesi»

«Stanno imbarcando acqua e chiedono urgente aiuto», così recita il tweet lanciato dalla ong Alarm Phone in serata a proposito di un barco in pericolo nella zona Sar di Malta, «con circa 70 persone a bordo, tra cui donne e bambini, in fuga dalla Libia».

Questo pomeriggio siamo stati chiamati da una barca in pericolo nella zona SAR di Malta, con ca. 70 persone, tra cui donne e bambini in fuga dalla #Libia. Stanno imbarcando acqua e chiedono urgente aiuto. Le autorità di #Italia e #Malta non confermano se stanno inviando soccorsi. pic.twitter.com/O18Ek9B7wK — Alarm Phone (@alarm_phone) November 29, 2019

Allo stato attuale – si legge nello stesso tweet – le autorità di Italia e quelle di Malta «non hanno ancora confermato se stanno inviando soccorsi». Intanto, Malta è alle prese con lo scottante caso dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia: dopo 24 ore in cui sono circolate con insistenza voci sulle dimissioni del premier Joseph Muscat, è uscita una nota del governo secondo cui il primo ministro resterà al suo posto fino alla chiusura del caso.

