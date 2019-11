Attentato Aia, la polizia ferma un 35enne senza fissa dimora

La polizia dell’Aia, in Olanda, ha annunciato di avere fermato una persona ritenuta responsabile dell’attacco avvenuto nella zona del Grote Markstraat il 30 novembre, in cui sono rimasti feriti tre adolescenti.

Si tratta di un 35enne senza fissa dimora. L’uomo è stato trasferito in commissariato per essere interrogato. Lo hanno riferito le forze dell’ordine olandesi che da ieri gli davano la caccia.

Gli adolescenti vittime dell’attacco – un ragazzo di 13 anni e due ragazze di 15 anni – sono stati rilasciati la sera del 30 novembre dall’ospedale in cui erano stati ricoverati. Secondo la polizia i tre giovani non si conoscevano.

