Brasile, Bolsonaro contro DiCaprio: «Ha finanziato gli incendi in Amazzonia»

«Questo Leonardo DiCaprio è uno figo, no? Dare soldi perché l’Amazzonia venga data alle fiamme». L’accusa è stata lanciata dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro nei confronti dell’attore e attivista per l’ambiente Leonardo DiCaprio.

La “colpa” secondo il leader brasiliano è di aver finanziato gli incendi nella foresta amazzonica, stando a quanto riportato dal quotidiano Folha de S. Paulo.

Solo 24 ore prima, il presidente del Brasile aveva denunciato il coinvolgimento della star di Holllywood «nella campagna contro il Brasile» durante una diretta su Facebook.

A dare il via alle accuse è stato l’arresto ai danni di quattro vigili del fuoco volontari in Brasile, poi rilasciati, che la polizia ha accusato di aver appiccato il fuoco per conto di una Ong per ottenere attenzione e fondi internazionali.

Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile, via Twitter ha sostenuto che DiCaprio ha versato 300.000 dollari «alla Ong che ha incendiato l’Amazzonia» e che il Wwf ha raccolto per loro donazioni.

Até quando a extrema imprensa vai continuar escondendo que errou sobre queimadas na Amazônia e que Bolsonaro estava certo? ONGs Saúde e Alegria e @WWF estão envolvidas no caso. pic.twitter.com/ros1jrvzi5 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 29, 2019

Dopo i devastanti incendi dello scorso agosto, DiCaprio si era impegnato a raccogliere finanziamenti per 5 milioni di dollari per l’Amazzonia, considerata il polmone del pianeta.

