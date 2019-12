Il Black Friday è finito, gli sconti no. I consigli per non perdersi le ultime offerte del Cyber Monday

Giornata di sconti, giornata di scioperi. Ottima occasione per risparmiare qualcosa sui regali di Natale, momento di riflessione sull’impatto del consumismo sul pianeta. Il Black Friday è arrivato, ha svuotato i portafogli di molti italiani e ha affollato le scrivanie di pacchi di cartone.

Eppure manca ancora il colpo di coda. Lunedì 2 dicembre sarà il Cyber Monday, un’altra giornata di sconti dedicata solo alle offerte per il mondo della tecnologia. A differenza del Black Friday, introdotto negli Stati Uniti a metà del secolo scorso, il Cyber Monday è molto più recente.

La prima traccia di questa tradizione di acquisti va cercata sul sito Shop.org, uno portale di e-commerce che nel 2005 ha iniziato a promuovere il Cyber Monday come giornata dedicata esclusivamente agli sconti su prodotti di tecnologia dopo il Black Friday. Il giorno scelto per questa celebrazione è il lunedì dopo il Thanksgiving Day.

Cosa rimane dopo il Black Friday

Nel corso del tempo e soprattutto con la diffusione dell’elettronica di consumo, la differenza tra Black Friday e Cyber Monday si è ridotta considerevolmente. Proprio l’elettronica è, insieme alla moda, il settore in cui gli italiani si avventurano di più per cercare delle offerte. Tanto che il prodotto più venduto al Black Friday dello scorso anno è stata la scopa elettrica.

Eppure qualche offerta rimane ancora. Basta dare un’occhiata al portale di Amazon: prima il sito permetteva di navigare attraverso gli sconti offerti da diversi tipi di prodotti, ora tutto si concentra sull’elettronica. La piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos ha esteso il Black Friday a un intero week end, dal 30 novembre al 2 dicembre.

Come cercare le offerte per il Cyber Monday

Oltre ad Amazon, le offerte si possono trovare anche da altre parti. Se eBay ha chiuso i rubinetti degli sconti, alcuni negozi fisici li hanno prolungati fino al 2 dicembre. Vale la pena quindi passare da Unieuro e Mediaworld, che hanno deciso di sfruttare anche il Cyber Monday per scontare i loro prodotti.

Fra i siti specializzati per monitorare gli ultimi guizzi di questa stagione di shooping consigliamo questa pagina di Hd Blog e questa di Hardware Upgrade. Per gli appassionati di videogiochi invece, la lista del sito specializzato Multiplayer.it potrebbe fare al caso vostro. Esattamente come per il Black Friday è meglio, prima di cliccare sul tasto acquista, controllare l’andamento del prezzo su siti come Camelcamelcamel.com o Keepa.com.

Foto di copertina: Background photo created by freepik – www.freepik.com

Leggi anche: