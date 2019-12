Colpo di scena Napoli, Ancelotti ordina il ritiro. Può durare anche una settimana

La decisione è stata assunta dall’allenatore in vista del match contro l’Udinese. E non solo

La notizia è una bomba vera perché la conseguenza è uguale alla causa. Il Napoli che si era ammutinato nel post Salisburgo, alimentando la reazione – anche legale – di ADL, torna in ritiro per decisione di Carlo Ancelotti. La decisione è arrivata stamattina dopo che la squadra si è ritrovata per il faccia a faccia con l’allenatore a Castelvolturno.

Il ritiro comincerà mercoledì in vista della partita con l’Udinese, ma potrebbe poi essere prolungato fino a martedì prossimo quando il Napoli cercherà di strappare il pass, e magari il primo posto nel girone, per gli Ottavi di Champions. Obiettivo da centrare in tutti i modi anche perché in campionato è un disastro. E la zona Champions è lontana addirittura 8 lunghezze.

Foto di copertina Ansa

