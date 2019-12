12 dicembre, bollino rosso: dibattito al Senato su partiti e fondazioni, con Renzi

La vicenda politico giudiziaria che occupa da una settimana molte pagine di giornale e molte parti dei Talk Show televisivi (per tacere delle mille dichiarazioni degli esponenti politici) approda in Parlamento. infatti il capogruppo di Italia viva a Palazzo Madama, Davide Faraone, ha annunciato che su richiesta del suo gruppo la presidente del Senato Casellati ha disposto il dibattito sul tema dei partiti e delle fondazioni per il giorno 12 dicembre.

Ok dalla capigruppo, il dibattito urgente che abbiamo chiesto alla Casellati sulle regole del finanziamento alla politica e su chi stabilisce cos'è un partito e cosa no, si terrà giovedì 12 dicembre in Senato. Per #ItaliaViva prenderà la parola @MatteoRenzi — Davide Faraone (@davidefaraone) December 3, 2019

Non sfugge a nessuno che il Senato è il luogo d’elezione anche di Matteo Renzi, toccato direttamente dall’inchiesta della magistratura sulla sua fondazione Open, e di Matteo Salvini, per il quale è tuttora in piedi (anche se l’informazione da qualche settimana ha messo la sordina al riguardo) la vicenda Savoini-Mosca. Almeno uno dei due Mattei, quello fiorentino, interverrà sicuramente: ma non è da escludere che lo faccia anche l’altro.

