Sondaggio Ixé-Cartabianca, boom di Fratelli d’Italia all’11%. Frana Italia viva, Calenda a rischio flop

Fratelli d’Italia registra un picco record secondo l’ultimo sondaggio di Ixé diffuso da Cartabianca su Raitre. Il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato in una settimana lo 0,4%, toccando ora quota 11%. Cresce così il fronte sovranista, con la Lega che rimane prima forza politica al 31,2%, seppur perdendo lo 0,3%.

Il sondaggio Ixé del 3 dicembre 2019

Largamente staccato in seconda posizione c’è ancora il Partito democratico, in risalita dello 0,3% e ora al 20,7%. Perde in sette giorni mezzo punto il Movimento cinque stelle, ora al 15,9%.

Il sondaggio Ixé del 26 novembre 2019

Stabile Forza Italia che rimane al 7,4%. Italia viva di Matteo Renzi invece perde quasi un punto, fermandosi al 3,6%.

E mentre +Europa resiste al 3%, Ixé rileva per la prima volta Azione di Carlo Calenda che non va oltre lo 0,7%.

Leggi anche: