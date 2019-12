Hawaii, paura a Pearl Harbour: marine apre il fuoco, 2 morti

A pochi giorni dal 78esimo anniversario dell’attacco aereo giapponese alla base militare americana di Pearl Harbour nelle isole Hawaii, un duplice omicidio colpisce la base.

Ad aprire il fuoco nella bases, raccontano i testimoni, sarebbe stato un uomo che indossava la divisa della US Navy, uccidendo due civili e ferendone un terzo.

Joint Base Pearl Harbor-Hickam security forces responded to a reported shooting at a dry dock at @PHNSYIMF. Initial reports indicate the shooter & two shipyard civilian employees are deceased, & one shipyard civilian is in stable condition at a local hospital. 1/5 #PearlHarbor