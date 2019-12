Il Pd friulano vuole eliminare il concetto di «famiglia»? No! Non è andata così

Il 5 dicembre 2019 presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga pubblica uno screen di un emendamento alla riforma sanitaria presentato dal Partito Democratico dove si vorrebbe, secondo il leghista, eliminare il concetto di famiglia:

«Ci credete??? Nella riforma sanitaria che stiamo approvando in Friuli Venezia Giulia abbiamo inserito la centralità della famiglia. Il PD presenta emendamenti per TOGLIERE LA PAROLA FAMIGLIA e chiamarla RETE FORMALE E INFORMALE DELLA PERSONA . Questa è la sinistra! E poi ci raccontano che non vogliono attaccare la famiglia…».