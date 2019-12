Giallo in Rai, l’intervista ad Assad non va in onda. Il governo siriano minaccia: «La trasmettiamo noi»

L’ad della Rai Salini: «L’intervista non è stata commissionata dalla Rai». L’Unione Sindacale Giornalisti Rai insorge: «È in gioco l’autorevolezza della Rai e dell’Italia»

Un’aurea di mistero circonda l’intervista realizzata da Monica Maggioni, giornalista e amministratrice delegata di Rai Com, al presidente siriano Bashar al Assad. E da Damasco, il governo siriano lancia un ultimatum alla Rai: se l’intervista non verrà trasmessa entro il 9 dicembre, il medesimo colloquio andrà comunque in onda sulla tv siriana, contravvenendo agli accordi presi in sede di intervista.

«Il 26 novembre 2019, il presidente al-Assad ha rilasciato un’intervista alla Ceo di Rai, Monica Maggioni. Si è convenuto che l’intervista sarebbe andata in onda il 2 dicembre su Rai News 24 e sui media nazionali siriani», si legge in una nota dell’ufficio stampa della presidenza della Siria pubblicata su Facebook.

«La mattina presto del 2 dicembre – si legge ancora nel comunicato del governo siriano – abbiamo ricevuto una richiesta, per conto di RaiNews24, di ritardare la trasmissione senza una chiara spiegazione. A ciò seguirono altre due richieste di rinvio, senza che fosse fissata una data per l’intervista e senza nessun’altra spiegazione».

E il governo di Damasco lancia una dura accusa nei confronti della Rai e, più in generale, dei media occidentali: «Questo è un ulteriore esempio dei tentativi occidentali di nascondere la verità sulla situazione in Siria e sulle sue conseguenze sull’Europa e nell’arena internazionale».

Salini: «L’intervista non è stata commissionata dalla Rai»

Davanti alle proteste di Damasco, deve intervenire l’Ad della Rai, Fabrizio Salini, che prova a puntualizzare: «L’intervista al presidente siriano Bashar al Assad, realizzata dall’Ad di Rai Com, Monica Maggioni, non è stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai. Pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda».

E intanto l’esecutivo Usigrai richiede chiarezza ai vertici di Viale Mazzini: «Chiarito che né Rainews24 né alcuna altra testata della Rai ha commissionato l’intervista al presidente della Siria Assad, né quindi ha preso impegni a trasmetterla, chi ha assunto accordi con la Presidenza della Siria per conto della Rai? E perché?».

«Fermo restando che non si può cedere ad alcun ultimatum da parte di nessuno – si legge ancora nella nota – men che meno da parte del capo dello Stato di un Paese straniero, siamo di fronte a una vicenda imbarazzante. La Rai deve fare chiarezza con urgenza e individuare le responsabilità. Senza alcun tentennamento. Questa volta è in gioco l’autorevolezza della Rai, la credibilità internazionale sua e dell’Italia».

