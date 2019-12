Hong Kong, dopo il trionfo al voto attesa per la maxi-manifestazione. La polizia sequestra pistole e coltelli

Nuova domenica di mobilitazione a Hong Kong su iniziativa del Civil Human Rights Front, il gruppo che nei mesi scorsi è riuscito a coinvolgere fino a due milioni di persone nelle marce anti-governative e pro-democrazia. Per la prima volta da metà agosto, l’associazione ha ottenuto dalla polizia il via libera all’iniziativa che prevede il raduno a Victoria Park, a Causeway Bay, a partire dalle 12:00 locali (le 5:00 in Italia), prima dell’inizio del corteo atteso intorno alle 15:00 verso Chater Road attraverso Hennessy Road e Queen’s Road Central. La fine della manifestazione è per le 22:00.

Alla vigilia della marcia, il coordinatore del gruppo Jimmy Sham, neo consigliere distrettuale col successo straordinario del fronte pan-democratico alle elezioni locali del 24 novembre, ha invitato la polizia a esercitare moderazione e autocontrollo tenendo aperte le comunicazioni con il Civil Human Rights Front. Ieri, il neo capo della polizia Chris Tang ha promesso, nella sua prima visita a Pechino, che gli agenti avranno un approccio «flessibile», di dura condanna delle violenze e di ascolto.

Protesters wearing Pepe and LIHKG pig-themed masks gather in Causeway Bay.



Photo: Stand News. #hongkong pic.twitter.com/zZcYXmpYPq — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) December 8, 2019

L’iniziativa arriva due settimane dopo la cocente sconfitta dei partito pro-establishment nelle elezioni per il rinnovo dei consigli distrettuali. Il leader di Chrf, Jimmy Sham, ha avvertito la chief executive Carrie Lam che quella di oggi «è l’ultima possibilità» datale dal popolo. Tra le richieste dei manifestanti, che ormai da sei mesi protestano contro il governo, vi sono proprio le dimissioni di Lam.

Hong Kong police arrested 8 rioters with real guns and weapons. pic.twitter.com/FsdhE2B1C0 — Hong Kong Citizen News(HKCN) (@HKC_News) December 8, 2019

L’attenzione è puntata su tre aspetti: il numero dei partecipanti, su cui si valuterà quanto sia ancora forte il movimento; il comportamento dell’ala radicale della protesta, con gli organizzatori che hanno lanciato appelli alla calma e la condotta della polizia, il cui nuovo capo Chris Tang è appena stato in visita a Pechino. Intanto, poche ore prima della manifestazione, la polizia ha riferito della confisca di armi, tra cui una pistola e dei coltelli, in una serie di raid compiuti nella notte e che hanno portato all’arresto di 11 persone.