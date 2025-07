La strage delle bambine in Texas travolte dall’alluvione e i tagli di Elon Musk sul sistema meteo: lo scontro sull’onda di 8 metri ignorata

Da mesi gli scienziati avvertono la Casa Bianca sui rischi provocati dai tagli del personale voluti dal Doge di Musk. La denuncia dalle contee travolte dall'esondazione del fiume Guadalupe contro l'agenzia meteo Usa che non avrebbe capito il pericolo imminente

Sono almeno 50 i morti causati dalle inondazioni in Texas, di cui 15 sono bambine che soggiornavano per lo più al Camp Mystic, dove l’esondazione del fiume Guadalupe ha travolto un raduno scout. Al campo di Kerville c’erano circa 750 bambine dai 7 ai 17 anni, arrivate per il 4 luglio. E si cercano almeno altre venti persone, tra cui molte altre bambine. Il nuovo dato, che inasprisce il precedente bilancio, è stato fornito dalle autorità. Nella sola contea di Kerr si contano 43 morti.

Il via libera agli aiuti da Trump dal suo golf club

Solo ieri la segretaria per la Sicurezza interna, Kristi Noem, ha confermato che Donald Trump ha accettato la richiesta di disastro federale firmata dal governatore del Texas, Greg Abbott. Un sì non del tutto scontato da Trump che sta passando il weekend nel suo golf club del New Jersey. Ricorda la Cnn che in precedenza la Casa Bianca aveva respinto alcune richieste di aiuto dai singoli Stati, con l’intenzione di scaricare su questi l’onere della risposta alle calamità naturali. E la polemica cresce sul caso texano e i tagli voluti da Trump per mano di Elon Musk, con l’allerta meteo mai arrivato a segnalare l’onda da 8 metri che in meno di un’ora ha travolto la zona attorno al fiume.

I tagli di Musk sul sistema meteo Usa

Negli ultimi sei mesi i tagli lineari del Doge di Elon Musk sono stati duramente contestati anche dagli scienziati, visto che quella spending review riguardava tra gli altri anche il servizio meteo federale. Ne sono seguiti licenziamenti massivi a diverse agenzie federali, come alla National Oceanic and Atmospheric Administration e alla National weather service, l’agenzia che dal 1870 emette avvisi tempestivi per eventi gravi come uragani e inondazioni.

Gli avvertimenti ignorati sui tagli di Musk

Diversi ex direttori dell’agenzia meteo americana, riporta il Corriere della Sera, avevano avvertito la Casa Bianca sui rischi che si correva con quel pesante taglio di fondi. La carenza di personale avrebbe portato a «inutili perdite di vite umane», per avvisi tardivi e assenti. Proprio come nel caso del Texas, dove il giudice della contea di Kerr, Ron Kelly, se l’è presa proprio con l’agenzia meteo: «Non abbiamo un sistema di allerta, non sapevamo che questa inondazione sarebbe arrivata». La previsione infatti avrebbe sottostimato, e di molto, la portata del disastro. A confermalo èstato il capo della Divisione di gestione della emergenze del Texas, W. Nim Kidd: «Il Nws all’inizio della settimana aveva previsto fino a 15 cm di pioggia».