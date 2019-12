La finlandese Sanna Marin sarà la più giovane premier del mondo

Sarà la più giovane premier del mondo: la finlandese Sanna Marin, 34 anni, è stata votata dal Partito socialdemocratico, al potere nel Paese, per prendere il posto del dimissionario Antti Rinne. Marin, al momento ministra dei Trasporti e delle Comunicazioni, sarà anche la più giovane premier finlandese di sempre. Per il paese è la terza donna premier.

È probabile, secondo media locali riportati dall’Ansa, che il parlamento approverà rapidamente la nomina di Marin e del suo nuovo governo e che quindi sarà lei a rappresentare la Finlandia al vertice Ue del 12-13 dicembre a Bruxelles. La Finlandia detiene attualmente la presidenza di turno dell’Unione europea e la manterrà fino alla fine dell’anno.

The Social Democrats have just elected Sanna Marin, 34, as Finland’s next Prime Minister. The other four governing parties have women leaders too – pictures below while we wait for the official picture of the five of them together. https://t.co/wkQwLgjGrp