Roma, a fuoco un altro autobus: è il terzo in tre giorni

L’ultimo incendio in ordine di tempo è divampato in zona Torrino, intorno alle 10

Terzo incendio in tre giorni per la flotta degli autobus di Roma. Stamane, 8 dicembre, un bus di linea è andato alle fiamme intorno alle 10 in Via Elio Chianesi, in zona Torrino.

Ieri, intorno alle 19, un altro autobus dell’Atac era andato completamente distrutto dalle fiamme in in via Luciano Conti, angolo Largo Corradini D’Ascanio, a Ponte di Nona.

Meno di 24 ore prima ancora un altro autobus era andato in fiamme mentre viaggiava sul Grande Raccordo Anulare di Roma, mentre stava rientrando nel deposito dell’azienda dei trasporti romani di Tor Vergata.

In nessuno dei tre casi, malgrado lo spavento, non sono stati registrati feriti.

Foto copertina: Il secondo autobus andato a fuoco – Vigili del Fuoco

