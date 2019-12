Anche Salvini scherza col lapsus virale di Annunziata su “coglioncino”

«Di fronte a “coglioncino” (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile! Comunque orgoglioso del mio…maglioncino». Matteo Salvini incassa il colpo infertogli ieri, 8 dicembre, dalla giornalista Lucia Annunziata e risponde con una clip video.

Durante la trasmissione Mezz’ora in più su Rai3, la conduttrice era infatti stata colta da quello che sembra a tutti gli effetti un breve lapsus (anche se qualcuno in rete sostiene l’abbia detto di proposito): «Ci spiega perché si è messo un coglioncino… maglioncino a collo alto prima di andare via?».

La frase è diventata virale scatenando il popolo del web che si è lasciato andare a battute e sfottò di ogni genere.

https://twitter.com/lellesan79/status/1203745196611031040

Nel video pubblicato stamattina dall’ex ministro dell’Interno si vede il “retroscena”: lui, davanti al green screen usato per il collegamento, che preso alla sprovvista dalla frase di Annunziata rimane impassibile con una smorfia dubbia. A dirla tutta, non si capisce se abbia davvero afferrato la gaffe della giornalista o meno.

Di certo, la cosa non ha lasciato impassibili i cameraman che, come si sente in sottofondo, se la ridono.

