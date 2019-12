Champions, valanga Napoli sul Genk (4-0): azzurri agli Ottavi da secondi

Tutto come previsto. Il Napoli versione europea è il parente maturo di quello che balbetta in campionato. Al San Paolo viene stritolato il Genk 4-0: tripletta di Milik nel primo tempo, completa Mertens con cucchiaio dagli undici metri nella ripresa. Agli azzurri non basta la vittoria, però, per superare il Liverpool in testa al girone. I Reds vincono 2-0 a Salisburgo: ci pensano Keita e Salah in un minuto tra 57′ e 58′ a portare i campioni d’Europa in carica tra le prime 16, e come prima del girone.

Il Napoli entra nel grande tavolo degli Ottavi da secondo e, in attesa di capire cosa succederà con Ancelotti, si gode il recupero di Milik. Che nel primo tempo è una sentenza. Apre su papera del portiere ospite dopo 3′. Raddoppia al 26′ su assist di Di Lorenzo e triplica su penalty sul morire della prima frazione. Arrotonderà, poi, sempre su rigore Mertens. Un altro Mertens rispetto a quello del campionato. Un po’ come tutto il Napoli, mentre il San Paolo abbraccia il ‘suo’ Capitano Hamsik, di ritorno – ma solo da spettatore innamorato – in città.

Foto di copertina Ansa