Repubblica Ceca, strage in un ospedale universitario: almeno 6 morti, killer in fuga

Strage in un ospedale universitario di Ostrava, nel nord della Repubblica Ceca, dove 6 persone sono rimaste uccise e diverse ferite in seguito ad una sparatoria. A fornire il bilancio delle vittime è stato il ministro dell’interno Jan Hamacek, mentre non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto.

Mohu potvrdit, že dnes po 7 hodině došlo ke střelbě ve FN Ostrava. Na mistě probihá policejní zásah zásahové jednotky Krajského ředitelství policie MS kraje a byl vyslán i Útvar rychlého nasazení a vrtulník LS PČR. Podle dosavadních informací si útok vyžádal oběti na životech. — Jan Hamáček (@jhamacek) December 10, 2019

La polizia ha pubblicato su Twitter la foto della persona sospettata: un uomo dai capelli biondastri che indossa un giubbotto rosso, alto circa un metro e ottanta.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

«È una tragedia folle», ha scritto su Twitter il primo ministro Andrej Babiš. «Vorrei esprimere le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. L’artefice di questa terribile tragedia sarà presto catturato. Ho annullato il mio programma e sono attualmente in contatto con il capo della polizia, il direttore dell’ospedale e il ministro dell’Interno».

Je to šílená tragédie. Rád bych rodinám obětí vyjádřil upřímnou soustrast. Věřím, že pachatel této hrozné tragédie bude brzy dopaden. Zrušil jsem svůj program a jsem v kontaktu s policejním prezidentem, ředitelem nemocnice, policií i ministrem vnitra a ředitelem zásahu. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 10, 2019

«Cari studenti e colleghi», si legge sul profilo Twitter dell’Università. «Il complesso ospedaliero e l’adiacente VŠB-TUO sono attualmente chiusi. Si raccomanda di non avvicinarsi all’ospedale, perché in base alle informazioni attualmente disponibili l’attentatore non è stato ancora arrestato».

Vážení studenti a kolegové, po střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava je areál nemocnice i přilehlé VŠB-TUO uzavřen, pokud vám tam měla probíhat výuka, tak odpadá. Doporučujeme se nepohybovat v blízkosti nemocnice, dle aktuálně dostupných informací pachatel stále nebyl zadržen. — Ostravská univerzita (@Ostravska_Uni) December 10, 2019