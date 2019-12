La citazione senza fonte di Zingaretti: «In Inghilterra ha vinto la destra rozza e ignorante di Boris Johnson»

Circola dal 14 dicembre 2019 un post Facebook dove viene riportata una citazione senza fonte di Nicola Zingaretti nella quale commenterebbe in malo modo la vittoria di Boris Johnson:

COSI’ PARLO’ ZINGARETTI

DIPLOMATO IN ODONTOTECNICA. “In Inghilterra ha vinto la destra rozza e ignorante di Boris Johnson” Boris Johnson è laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Oxford, E’ un appassionato studioso di latino e greco. Tra le iniziative adottate in qualità di sindaco di Londra c’è la reintroduzione del latino nelle scuole pubbliche inglesi della Greater London. Lo studio del latino, secondo Boris Johnson, «è un inizio eccellente per comprendere la struttura della lingua», pertanto, sostiene il sindaco, bisogna evitare che la sua conoscenza «sia limitata soltanto a chi ha avuto il privilegio di un’educazione privata». Boris Johnson è profondo conoscitore della storia e della cultura di Roma, ed è autore di un importante saggio intitolato “Il sogno di Roma – La lezione dell’antichità per capire l’Europa di oggi”, edito in Italia da Garzanti. (Wikipedia). Praticamente di Roma ne sa molto più di Zingaretti

La citazione è stata condivisa da molti, tra questi Rossella Fidanza dalla sua pagina Facebook e su Twitter da Maurizio Gustinicchi.

Il post non riporta alcuna fonte, mentre nell’immagine allegata vediamo un Nicola Zingaretti ospite a L’Aria Che Tira, in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, e la citazione «In Inghilterra ha vinto la destra rozza e ignorante di Boris Johnson» in basso con una sottolineatura in rosso.

Non risulta che Zingaretti abbia dichiarato ciò a L’Aria Che Tira, inoltre durante la puntata del 13 dicembre 2019 dedicata al voto britannico non era tra gli ospiti:

Ospiti di Myrta Merlino: Luca Telese, Federico Geremicca, Vittorio Feltri, Antonio Caprarica, Eleonora Voltolina, Michele de Palma, Vanessa Beghin, Giuliano Cazzola, Jasmine Cristallo, Ferzan Ozpetek

Lo screenshot pubblicato su Facebook insieme alla citazione riguarda la puntata del 12 gennaio 2018.

La dichiarazione di Nicola Zingaretti che è stata riportata dai media, il 13 dicembre 2019, è la seguente:

L’Italia dovrà incalzare l’Europa, specie dopo la vittoria dei Conservatori in Gran Bretagna, resa possibile, anche dalla fragilità della proposta della sinistra messe in campo.

Una citazione come quella riportata sui social, da Facebook a Twitter, non è stata ripresa immediatamente o nei giorni successivi da testate giornalistiche, per citarne due Libero e/o Il Giornale, così come da politici e influencer in contrasto con Zingaretti e il Partito Democratico. Al momento di politici che abbiano diffuso la citazione troviamo Adolfo Urso via Twitter, il 15 dicembre: