Scontro su cannabis light, De Petris (LeU) sfida il centrodestra: «Facciamo il test anti-droga ai senatori dopo le vacanze» – Video

«Ho trovato molto fastidiose le polemiche ideologiche del tutto false e le falsità dette in quest’Aula» sulla norma che riguardava la canapa. «Potremmo anche fare una bella sfida: facciamo un bel test. Fate le vacanze tutti tranquilli e poi alla ripresa vediamo chi si sottopone al test antidroga e chi no». Sono le parole conclusive dell’intervento di Loredana De Petris (Leu) in Aula, dirette ai senatori del centrodestra mentre è iniziata la discussione sulla questione di fiducia sulla manovra.

De Petris replica alla loro esultanza per lo stralcio dalla legge di bilancio dalla norma per la legalizzazione della cannabis leggera. Mentre la collega parla, la senatrice Paola Nugnes, ex Movimento 5 Stelle e oggi anche lei Gruppo Misto LeU, mima il gesto della ‘sniffata’ di cocaina.

«Tutti in infermeria a fare il test!», rilancia il senatore romano della Lega William De Vecchis. «Io sono stata la prima a fare il test», ribatte da Forza Italia la senatrice Maria Gallone, che prende la parola subito dopo di lei.

