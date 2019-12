Trecentosessantacinque giorni di Open, con entusiasmo

Oggi Open compie un anno di vita. Siamo allergici alle celebrazioni, che sono solo certificazioni di calendario. Ci interessa di più il nostro percorso di crescita, nella qualità e nel numero di lettori. Il 18 dicembre, in quel primo giorno di pubblicazione, con l’attesa che si era creata e la curiosità che sempre accompagna un prodotto nuovo, gli utenti furono 307mila.

Oggi è superiore a 300mila la media di ogni giorno, ed è così da quando abbiamo messo a regime la nostra piattaforma editoriale, cioè da sei mesi a questa parte. La media nel secondo semestre di vita di Open è per la precisione di 302.800 utenti al giorno, e per fortuna continua a crescere. Ce la mettiamo tutta, con un’idea di informazione lontana dal gossip e dal clickbaiting, dalle galleries fatte solo per moltiplicare il traffico e dai titoli fatti solo per incuriosire.

Tutti i primi cento articoli per numero di lettori in questi primi 365 giorni sono su temi politici, sociali, culturali o di cronaca. Non abbiamo mai comprato pagine o meccanismi di incentivo al traffico, e non abbiamo mai fatto pubblicità esterna al nostro giornale. Open dall’idea iniziale a oggi è stato annunciato e raccontato solo sui social, dalla pagina del fondatore e poi dalle sue stesse pagine. È il puro passaparola via web che ci ha permesso di crescere. Anche per questo, grazie a tutti.

Foto e video di Vincenzo Monaco