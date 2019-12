5 podcast utili (e belli) da ascoltare in pausa pranzo

Il regalo di Open per studenti e lavoratori che non avranno nessuna pausa natalizia

Il 25 dicembre si avvicina, ma la pausa natalizia è ormai una vecchia leggenda che vive solo tra gli studenti delle scuole superiori. Nelle settimane che verranno, la maggior parte di noi non vedrà cambiare di un centimetro i ritmi lavorativi (o di studio) che hanno accompagnato tutte le altre settimane dell’anno.

Ma Natale è almeno una bella occasione per scambiarsi dei regali: se ancora non avete scoperto il mondo dei podcast, Open vi propone una cinquina di raccolte audio che potranno rendere un po’ più bella la solita pausa pranzo a lavoro o all’università. Sono gratuiti, e, soprattutto, davvero molto utili.

Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e conferenze sulla Storia

È ormai il protagonista indiscusso della divulgazione storica. Scrittore e professore ordinario di Storia Medievale all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, i suoi interventi sono già famosissimi su internet per via dei video delle sue conferenze caricati su YouTube. Se volete sentir parlare di storia in un modo diverso e decisamente appassionato (e appassionante), ora esiste anche un podcast che racchiude le sue spiegazioni più belle.

Scientificast

Per molti si tratta del migliore podcast scientifico d’Italia. Tra i creatori c’è il chimico Simone Angioni, la massima autorità del campo del debunking delle scie chimiche. Si trovano approfondimenti di zoologia, astronomia, chimica, fisica, biologia, medicina. Insomma, Scientificast è un’ottima occasione per recuperare qualche lacuna nel campo delle scienze.

Nessun luogo è lontano

Nessun luogo è lontano, in onda su Radio 24, è una delle più rispettate trasmissioni di politica estera che esistono in Italia. Precisa e divulgativa, aiuta a tenersi aggiornati quotidianamente su quel che succede nel mondo. I podcast sono scaricabili direttamente dal sito.

Ad alta voce

Gli appassionati di letteratura non avranno bisogno di sentirselo nominare: Ad alta voce, podcast di Radio 3, è una raccolta di audiolibri d’autore, letti dalle migliori voci del cinema e del teatro italiani. Per chi si lamenta di non avere mai tempo di aprire un libro, questa è la soluzione giusta per leggere quel grande classico che non avete avuto ancora modo di cominciare.

The documentary podcast

Per chi non ha paura di cimentarsi con l’inglese, la BBC ha creato The documentary podcast, un’interessantissima serie di audio-documentari su reportage e inchieste da tutto il mondo. Dalla Romania all’India, dall’Inghilterra alla Corea, la lista di podcast è quotidianamente aggiornata.

