Londra, ricoverato in ospedale il principe Filippo

A pochi giorni dal Natale, il principe Filippo di Inghilterra, 98 anni, è stato ricoverato in un ospedale di Londra. L’indiscrezione della BBC è stata confermata da una nota ufficiale di Buckingham Palace.

«Il duca di Edinburgo è stato trasportato da Norfolk (contea dove la famiglia reale inglese possiede una residenza di campagna, ndr), all’ospedale King Edward VII di Londra dove si trova in osservazione e sotto trattamento in relazione a una condizione preesistente».

La decisione di trasportarlo in ospedale «in via precauzionale» è stata presa su consiglio del dottore della famiglia reale. Il principe Filippo si è ritirato dagli impegni pubblici nell’agosto del 2017, apparendo in pubblico solo in occasione di eventi ufficiali o di cerimonie.

