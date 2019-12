Sempre Firmino: il Liverpool è campione del Mondo

Sul tetto d’Europa, ora del Mondo. Il Liverpool di Jurgen Klopp vince la Coppa del Mondo per Club a Doha contro il Flamengo. Al Khalifa International Stadium risolve Roberto Firmino al 99′ del primo tempo supplementare. Il brasiliano dei Reds rompe una partita equilibratissima e segna su contropiede micidiale, dopo che i sudamericani avevano fallito una occasione con Gabigol. Ancora Firmino, dunque. Alla sua maniera e alla maniera del Liverpool che con due passaggi (nella circostanza Robertson-Mané) va in porta.

Il Flamengo di Gabigol e dell’ex Juve Diego (retrocesso dall’età a playmaker di centrocampo) se l’è giocata alla pari, sfiorando anche il pari nel finale con un rigore in movimento di Lincoln, sparato incredibilmente in curva. La Coppa, però, è del Liverpool, che alla lunga ha fatto la differenza con la qualità dei singoli e dei subentrati. Per la prima volta nella loro storia i Reds si arrampicano in vetta al Mondo.

Foto di copertina Ansa