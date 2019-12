Un male Bestia, i social manager di Salvini corrono ai ripari: «Quel Gesù, solo un errore tecnico»

Ad esempio, uno dei post traslati con una vignetta su Gesù NON era ovviamente opera degli amministratori, bensí di un utente.

Ecco il post Fb originario: https://t.co/fZfNrAAFNH (che per un’anomalia tecnica è stato traslato come tweet da questo account). Ci scusiamo. pic.twitter.com/PaWwbcHnhQ