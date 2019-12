Calabria, rinvio a giudizio per il governatore Oliverio. È accusato di peculato

Nell’ambito dell’inchiesta che riguarda le presunte irregolarità nell’uso di fondi per la promozione del turismo, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente della regione Calabria Mario Oliverio.

Stessa sorte per Mauro Luchetti, legale rappresentante della Hdrà, società romana che si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi e per l’ex parlamentare del Pd Ferdinando Aiello e per il quale è stato chiesto il processo. L’accusa è peculato. L’udienza dal gup è stata fissata per il 25 febbraio 2020.

Proprio ieri era stata data la notizia – appresa da fonti del Pd calabrese – secondo cui Mario Oliverio potrebbe non presentarsi come candidato alle regionali per una riconferma a governatore.

«Tutte le forze che in questi mesi assieme a me hanno lavorato in tal senso, con generosità e nell’esclusivo interesse della Calabria, saranno ancora una volta in queste ore impegnate a valutare in modo responsabile l’evoluzione in atto. A questo fine la coalizione di centrosinistra, già convocata per domani per il completamento delle liste, valuterà la situazione», aveva scritto in un post Facebook Oliverio.

In copertina: Mario Oliverio | Ansa Foto

