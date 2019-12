Fine vita, Valeria, la fidanzata di Fabo: «L’assoluzione di Cappato è una vittoria di Fabiano. Oggi festeggio con lui» – Il video

Oggi Valeria Imbrogno sorride. Quando i giudici della Corte d’Assise di Milano leggono la sentenza di assoluzione di Marco Cappato, la fidanzata di Dj Fabo si commuove, abbraccia l’avvocata Filomena Gallo, e sorride.

«Sono contenta. Questa è una vittoria di Fabiano, lui ci ha messo la forza fin dall’inizio, ci credeva. Oggi mi avrebbe chiesto di festeggiare con lui», dice fuori dall’Aula.

«È una battaglia per le libertà di tutti. Una battaglia per cui Fabiano ha sempre combattuto e io accanto a lui. E non è finita qui. La nostra battaglia continua per tutti i futuri casi simili a quello di Fabo. Lui l’ha fatto proprio per questo motivo, per poter dare la libertà alle persone nella sua condizione. Oggi ci è riuscito».

A chi le chiede invece se è dispiaciuta dell’assenza della politica durante quest’ultima udienza, risponde: «In questo momento non è una cosa a cui sto pensando, sicuramente è il passo che manca, spero che serva per dare una spinta a livello politico e legislativo».

Leggi anche: