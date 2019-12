Xylella, Lezzi attacca Bellanova: «Fondi al suo segretario». Il ministero: «Accuse senza fondamento»

«Non va affatto bene. Per niente bene», scrive Lezzi. E in Aula alla Camera scoppia il caso. La replica del ministero: «Frasi offensive, Lezzi la butta in caciara. C’è un limite a tutto»

«Se è vero che l’attuale ministro abbia intenzione di ‘distrarre’ dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore» è questa l’accusa che l’ex ministra per il Sud Barbara Lezzi (M5s) muove via Facebook a proposito dei fondi destinati ai territori colpiti dalla xylella.

Bersaglio del suo attacco è la ministra renziana dell’Agricoltura Teresa Bellanova, che avrebbe secondo chi l’accusa dirottato fondi verso il Gruppo di azione locale e verso il Distretto Agroalimentare di qualità Jonico Salentino di cui Cosimo Durante, suo segretario particolare, è amministratore. Il batterio della xylella negli ultimi anni ha colpito duramente gli uliveti del sud Italia: a Lecce la produzione è calata del 90%.

«Non va affatto bene. Per niente bene», aggiunge Lezzi. La notizia è stata ripresa in Aula alla Camera, durante il voto sulla manovra, dove Riccardo Molinari (Lega), Francesco Lollobrigida (FdI), Claudio Borghi (Lega) hanno chiesto spiegazioni. «Vorremmo che il ministro Bellanova venisse in Aula a spiegarci, perché il fatto attiene alla legge di Bilancio ed è di una gravità enorme» ha affermato Molinari.

Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, si è unito al coro affermando che i «50 milioni che il nostro governo gialloverde aveva deciso di assegnare alla xylella siano stati spostati al Gal, il cui presidente è Cosimo Durante (segretario particolare di Bellanova n.d.r. ). Secondo me la cosa un minimo di attenzione la meriterebbe».

Il deputato pugliese della Lega, Rossano Sasso, ha aggiunto: «i soldi che il governo di cui faceva parte la Lega stanziò per l’emergenza xylella in Puglia devono andare agli agricoltori pugliesi, che non hanno più nemmeno gli occhi per piangere, e non agli amici degli amici. Che il Ministro Bellanova smentisca la sua collega di maggioranza, o si dimetta», ha concluso, in relazione al post di Lezzi.

La replica del ministero dell’Agricoltura

Arriva in tarda serata la replica del ministero delle Politiche agricole che definisce «offensive» le dichiarazioni della senatrice Lezzi e spiega che era già previsto che gli aiuti agli agricoltori venissero distribuiti attraverso i gruppi di azione locale.

«Non hanno il benché minimo fondamento», scrive il Mipaaf a proposito delle accuse a lei mosse. «Chi stasera dal Movimento 5 Stelle o dalla Lega nell’Aula della Camera o attraverso dichiarazioni stampa ha fatto insinuazioni sui fondi per le attività sviluppate nel Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia attraverso i Gal o con i contratti di distretto dovrebbe sapere che il piano già prevedeva interventi attuati attraverso i Gal e fondi nazionali per il contratto di distretto Xylella, rivenienti peraltro in parte dall’ultima legge di bilancio del Governo Gentiloni».

«Misure rimaste nel nuovo Piano per continuità amministrativa e con le stesse identiche finalità – continua il ministero -. Si comprende l’attitudine della Senatrice Lezzi, dalla siderurgia alla Tap, di buttarla in caciara, provocando danni serissimi al territorio e nella percezione della realtà nell’opinione pubblica. Ma c’è un limite a tutto».

