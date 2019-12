Kazakistan, cade un aereo con 100 persone a bordo: almeno 14 morti

Almeno 14 persone sono morte e 60 sono rimaste ferite nella caduta di un aereo vicino a Almaty, in Kazakistan. A bordo dell’aereo c’erano 100 persone, 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio.

Il velivolo della Bek Air diretto a Nur-Sultan (ex Astana) sarebbe precipitato poco dopo il decollo dallo scalo. Per l’aviazione civile kazaka «il velivolo ha perso in controllo durante la fase di decollo e si è schiantato su un muro di cinta». Tutti i voli della Bek Air e di Fokker-100 in Kazakistan sono stati sospesi in attesa delle indagini sull’incidente.

Fonte foto di copertina: Frame da Tengri Tv

