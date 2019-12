Cdm di Sci, trionfo di Paris a Bormio: quarta vittoria in discesa sulla Stelvio

Terza vittoria consecutiva per Domink Paris sulla “Stelvio”, e quarta vittoria in totale sulla pista di Bormio. Il discesista italiano, una delle stelle dello sci nazionale, regala una prestazione straordinaria nella difficile gara sulle Alpi con il tempo di 1:49:56. Quarto l’altro italiano, Mattia Casse (1’51″75), 24esimo posto per Emanuele Buzzi (1’52″56), 26° Peter Fill (1’52″66), 29° Matteo Marsaglia (1’53″02).

Paris, sceso con il pettorale numero 11, ha ottenuto il suo primo successo stagionale in una gara che ha lasciato impressionati anche gli avversari.

Lo sciatore è arrivato davanti allo svizzero Feuz e all’austriaco Mayer. «Ho rischiato abbastanza oggi. Alla Carcentina ho perso un po’ di velocità, ma mi sono salvato abbastanza bene. Mi piace quando la neve è dura, mi diverto. Non va sempre bene, ma io ci provo sempre a tutta», ha detto Paris al termine della sua discesa.

Con i punti guadagnati oggi, Paris sale al secondo nella classifica generale di Coppa del mondo, a -30 dal norvegese Kristoffersen.

