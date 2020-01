Sci, Europei e Olimpiadi: gli eventi sportivi del 2020

Con lo scoccare della mezzanotte si entra ufficialmente nell’anno olimpico. Sarà l’appuntamento estivo di Tokyo a catalizzare l’attenzione di questo 2020 ricco di eventi sportivi, gare, corse e partite. Da giungo ad agosto si terranno alcune delle manifestazioni più attese, ma l’inizio è immediato.

Nel cuore dell’inverno si disputeranno le tappe più importanti della Coppa del Mondo di Sci, nelle specialità di Fondo, Combinata Nordica, sci alpino. Dopo l’exploit di Dominik Paris nelle ultime gare del circuito alpino disputate a Bormio, l’Italia sogna in grande e guarda a quella coppa del mondo generale che non indossa un tricolore dal 1995, da quando cioè ad alzarla fu Alberto Tomba.

Inverno

A gennaio occhi puntati anche sugli Australian Open e su Matteo Berrettini che dall’altra parte dell’Emisfero aprirà la sua stagione con grandi attese, dopo la partecipazione alle Atp finals di Londra.

A febbraio parte invece il Sei Nazioni del 2020, con l’Italia impegnata contro il Galles il primo giorno del mese. E si entra nel vivo della Champions League, con gli ottavi che iniziano il 18 febbraio e Atalanta, Napoli e Juventus impegnate in campo europeo rispettivamente il 19, il 25 e il 26. Il 20 invece sarà la volta di Inter e Roma in Europa League.

In primavera

A marzo è la volta della stagione ciclistica. Si comincia con la Tirreno-Adriatico: la prima grande corsa di inizio stagione italiana si concentrerà nella settimana dall’11 al 17.

Monoposto al via il 14 di marzo con l’inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 che accende i motori a Melbourne, in Australia. A Monza la Ferrari arriverà a settembre, dal 4 al 6. Aprile è il mese delle classiche. Si parte con il giro delle Fiandre il 5 aprile, per poi arrivare sulla Parigi-Roubaix del 12 aprile. Dal 9 al 31 aprile si corre la centotreesima edizione del Giro d’Italia.

Il 25 maggio inizia il Roland Garros, fino al 7 giugno, mentre il mese si concluderà con l’assegnazione della Champions League: la finale a Istanbul si terrà il 30 maggio.

Tre giorni prima, il 27 maggio in Polonia, si disputerà la finale di Europa League.

Estate tra Europei e Olimpiadi

A giugno prenderanno il via gli europei di calcio con l’Italia attesa al fischio d’inizio il 12 contro la Turchia, alle ore 21, sul campo dell’Olimpico. Il 27 sarà invece la volta del Tour de France. Il mese di giugno terminerà sul prato inglese di Wimbledon.

Il 24 luglio, si terrà la cerimonia d’apertura della trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici. Le Olimpiadi però inizieranno il 22 luglio, quando si disputeranno le prime gare di Softball e Calcio. La manifestazione terminerà il 9 agosto.

E in autunno?

Dal 9 al 13 settembre, a Trento, si terranno i Campionati Europei di ciclismo. In Lituania, dal 12 settembre al 4 ottobre, sarà la volta della Coppa del Mondo di Calcio a 5.

A novembre si inizia con le Next Gen Atp Finals di Milano dal 9 al 15, mentre dal 15 al 22 novembre si giocheranno le Atp Finals del 2020.

