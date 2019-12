Le false citazioni di Christine Lagarde contro gli anziani

Il 28 dicembre 2019 un utente su Twitter pubblica un meme su Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea, in merito agli anziani: «Gli anziani vivono troppo e sono pericolosi per l’economia mondiale».

Non è la prima volta che vengono attribuite parole simili a Christine Lagarde, il 14 aprile 2019 circolava un altro meme simile: «Gli anziani vivono troppo e questo è un danno per l’economia mondiale, dobbiamo fare qualcosa e ora».

Contropiano, giornale comunista online, pubblicò il 13 aprile 2016 un articolo dal titolo «La ricetta del Fmi per la crisi: “dovete morire prima”». Nella foto dell’articolo c’era proprio Christine Lagarde:

Non è affatto come la «raccontano» i meme. La fonte da tenere in considerazione è il «Global Financial Stability Report», pubblicato dal Fondo monetario internazionale nel 2012, dove a pagina 8 e 9 leggiamo:

A longevity shock of three years would add nearly half to these cumulative costs of aging by 2050. A three-year shock approximates the average underestimation of longevity in the past. Using the same calculation as in the previous paragraph, in the baseline aging scenario the additional cost of providing all individuals of age 65 with a 60 to 80 percent replacement rate for those additional three years adds about 1.5 to 2.0 percentage points of GDP to the annual cost of aging in advanced economies in 2050, and 1.0 to 1.3 percentage points of GDP in emerging economies. These annual increments imply a cumulative cost of about 50 percent of 2010 GDP for the advanced economies and about 25 percent of 2010 GDP for the emerging markets—in each case adding nearly half to the cost of aging.