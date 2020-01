Baghdad, migliaia di persone ai funerali di Soleimani: iracheni gridano «morte all’America» – Il video

Migliaia di iracheni stanno partecipando questa mattina, 4 gennaio, al corteo funebre a Baghdad del generale iraniano Qassem Soleimani. «Morte all’America», si sente nei video diffusi su Twitter dal corrispondente Steven Nabil.

Sempre oggi si tengono anche i funerali del principale luogotenente di Soleimani, Abu Mehdi al-Mouhandis, ucciso anche lui nel raid a Baghdad condotto dagli Stati Uniti.

Il corteo sfila tra le vie del distretto di Kazimiya, dove si trova un santuario sciita. Al termine, nella zona verde di Baghdad si terrà un funerale nazionale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni. I resti di Soleimani saranno poi portati in Iran dopo la cerimonia.

AAHQ(U.S designated) deputy Mohammed Al-Tabatabae is participating in the funeral procession of Abu Mahdi Al Mohandis and Qasim #Suleimani in #Baghdad #Iraq نائب قيس الخزعلي محمد الطباطبائي يشارك في التشييع pic.twitter.com/crUa7TP1Lz