È arrivata la conferma: in un nuovo raid Usa uccise sei persone tra le quali il capo di Katai’b Hezbollah

È giunta la conferma dalle fonti ufficiali irachene: nel nuovo bombardamento compiuto dai droni Usa su Bagdad è stato ucciso, nella zona settentrionale di Taji, il segretario generale delle brigate di Katai’b Hezbollah, Shibl al-Zaydi. Con lui sono morti il fratello e altre quattro persone.

Shibil al-zaydi (al-zaidi)

Qasem Soleimani

