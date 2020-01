Tornano le domeniche gratis nei musei italiani – Gli appuntamenti del 5 gennaio nelle principali città

Tornano le occasioni gratuite per godersi una domenica all’insegna dell’arte

Anche nel 2020 tornano le Domeniche al Museo, le giornate in cui si potranno visitare gratuitamente musei e parchi archeologici statali. Il primo appuntamento è previsto per domenica 5 gennaio. Per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è invece prevista l’apertura straordinaria di gallerie e altri certi di arte e cultura, secondo tariffario tradizionale.

Sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è presente l’elenco completo delle strutture che aderiscono all’iniziativa, regione per regione, città per città. Vediamo qualche idea dalle città di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Musei gratis a Torino

Villa Regina

Palazzo Carignano

Musei Reali di Torino – Museo di Antichità

Musei Reali di Torino – Palazzo Chiablese

Musei Reali di Torino – Giardini Reali

Musei Reali di Torino – Galleria Sabauda

Musei Reali di Torino – Cappella della SS. Sindone

Musei Reali di Torino – Biblioteca Reale di Torino

Musei Reali di Torino – Armeria Reale di Torino

Musei gratis a Milano

Museo civico di storia naturale di Milano

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Museo studio di Francesco Messina

Casa Museo Boschi Di Stefano

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Museo del Cenacolo Vinciano

Piancoteca di Brera

Castello Sforzesco

Gallerie d’Italia

Civico Museo archeologico di Milano

Armani / Silos

Musei gratis a Venezia

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro

Gallerie dell’Accademia di Venezia

Sale monumentali della Biblioteca nazionale Marciana

Museo di Palazzo Grimani

Museo archeologico nazionale di Venezia

Musei gratis a Firenze

Villa Medicea della Petraia

Parco di Villa Il Ventaglio

Musei del Bargello – Museo Nazionale del Bargello

Musei del Bargello – Museo di Palazzo Davanzati

Gallerie degli Uffizi – Tesoro dei Granduchi (Palazzo Pitti)

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze

Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli

Gallerie degli Uffizi – Galleria Palatina e Appartamenti Reali e Imperiali (Palazzo Pitti)

Galleria dell’Accademia di Firenze

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi

Gallerie degli Uffizi – Galleria d’Arte Moderna (Palazzo Pitti)

Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi

Musei del Bargello – Museo delle Cappelle Medicee

Gallerie degli Uffizi – Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

Musei del Bargello – Museo di Casa Martelli

Musei del Bargello – Chiesa e Museo di Orsanmichele

Gallerie degli Uffizi – Museo delle porcellane

Giardino della Villa medicea di Castello

Cenacolo del Fuligno

Musei gratis a Roma

Parco archeologico di Ostia antica – Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense

Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili e S. Maria Nova

Terme di Caracalla

Parco archeologico dell’Appia antica – Tombe della via Latina

Pantheon

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo

Museo nazionale del Palazzo di Venezia

Museo Hendrik Christian Andersen

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella

Galleria Spada

Museo e Galleria Borghese

Basilica di San Cesareo de Appia

Area archeologica di Veio – Santuario etrusco dell’Apollo

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Museo delle Civiltà – Museo nazionale preistorico ed etnografico “Luigi Pigorini”

Museo delle Civiltà – Museo nazionale dell’Alto Medioevo

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

Museo delle Civiltà – Museo nazionale d’arte orientale ‘Giuseppe Tucci’

Museo delle Civiltà – Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

Museo Aristaios

Museo della via Ostiense – Porta San Paolo

Museo nazionale degli strumenti musicali

Villa di Livia

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini

Castello di Giulio II

Museo nazionale romano – Crypta Balbi

Parco archeologico dell’Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana

Istituto centrale per la grafica – Palazzo Poli

Musei gratis a Napoli

Parco e Tomba di Virgilio

Palazzo Reale di Napoli

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo archeologico nazionale di Napoli

Certosa e Museo di San Martino

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Complesso dei Girolamini

Crypta Neapolitana

Parco archeologico Sommerso di Gaiola

Ingresso gratuito anche alle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.

Musei gratis a Palermo

Area archeologica monumentale di Castello a Mare

Castello della Cuba e necropoli punica

Chiostro di San Giovanni degli Eremiti

Museo regionale di Palazzo Mirto

Museo regionale d’arte moderna e contemporanea – Palazzo Belmonte Riso

Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

Foto di copertina: Museo Gipsoteca Antonio Canova, Possagno, Provincia di Treviso, Italia / @matmaphotos via Unsplash