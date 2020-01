Questa foto degli incendi in Australia è solo una simulazione 3D – Video

Che in Australia ci sia un enorme problema con gli incendi non c’è dubbio, ma circola online un’immagine che secondo alcuni sarebbe stata scattata dallo spazio, dalla NASA o dalla Stazione Spaziale Internazionale:

Un falso? Si, perché è semplicemente una simulazione 3D. Perché potremmo parlare di un «semi-falso»? Perché la simulazione riporta informazioni prelevate dal servizio FIRMS della NASA di cui avevamo parlato a Open in merito alle immagini diffuse sugli incendi dell’Amazzonia nell’agosto 2019.

La troviamo pubblicata il 5 gennaio 2020 su Instagram dal profilo di Anthony Hearsey con la seguente descrizione:

A little 3D visualisation of the fires in Aus. This is made from data from NASA’s FIRMS (Satellite data regarding fires) between 05/12/19 – 05/01/20. These are all the areas which have been affected by bushfires. Scale is a little exaggerated due to the render’s glow. Also note that not all the areas are still burning.