Raid Usa, Media iraniani: «Fuggi fuggi durante la processione per Soleimani a Kerman: almeno 35 morti e 48 feriti nella calca»

Almeno 35 persone sarebbero morte e 48 rimaste ferite nella calca per un fuggi fuggi generale durante la processione per il generale Soleimani a Kerman. Lo riporta la Tv di Stato iraniana, citata dall’agenzia Associated Press.

Iranian state television is reporting that a stampede has erupted at a funeral procession for a general slain in U.S. airstrike and that there are an unspecified number of people killed or injured. https://t.co/fCqILIfv2L