Inter, accordo vicino per A. Young. Il Barcellona usa la Supercoppa per stoppare l’uscita di Vidal

L’input contiano, recepito da Beppe Marotta, sta trovando terreno fertile: l’Inter preme per un centrocampista e un esterno (preferibilmente sinistro).

L’accelerazione delle ultime ore è arrivata sul secondo profilo, che risponde al nome di Ashley Young. Non nel fior fiore degli anni sportivi – le primavere sono 34 -, ma con esperienza internazionale e possibilità di giocare su entrambi i lati del campo.



L’esterno è in uscita dal Manchester United, club con il quale è appena entrato in scadenza di contratto. Young ha già un accordo con l’Inter per i prossimi 18 mesi. Resta da capire se lo United chiederà un indennizzo per liberare ora il ragazzo, o se aprirà alla cessione gratuita (accontentandosi di risparmiare sull’ingaggio da qui a fine stagione).

Le sei ore di aereo di Vidal…

Più complessa l’operazione centrocampista. Vidal vuole l’Inter e viceversa, ma intanto il cileno è con i compagni in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa di Spagna nella sua nuova formula con quattro squadre iscritte. Le sei ore di viaggio aereo con i compagni, stando a quanto scrive Mundo Deportivo, sarebbero servite ai blaugrana per operare una sorta di bombardamento affettivo nei confronti del centrocampista. Difficile che possa servire a cambiarne la decisione, ma è altrettanto duro ipotizzare che il Barcellona possa accontentarsi dei 12 milioni di euro offerti dai nerazzurri. Serve alzare l’offerta. E il tempo passa.

Foto di copertina Ansa